 

Путин заявил, что Россия “с минимальными потерями” выходит из эпидемии коронавируса

14.06.2020, 17:20, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент России Владимир Путин заявил, что Россия “уверенно” и “с минимальными потерями” выходит из эпидемии коронавируса. Об этом он сказал в интервью корреспонденту федерального телеканала “Россия”. В этом же интервью он заявил, что в США “над интересами народа доминируют групповые, партийные интересы”, из-за этого, по его мнению, там продолжает расти заболеваемость.

Свою точку зрения Путин высказал в программе “Россия. Кремль. Путин”. Фрагменты разговора опубликовал автор интервью Павел Зарубин. Путин общался с ним лично, а не удаленно, как он это обычно делал в последние месяцы.

По словам Путина, в России министры и главы регионов работают “как одна команда”, а в США все иначе: “Президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше”.

В конце марта Владимир Путин снял с себя ответственность за введение всеобщего карантина, но призвал людей соблюдать “режим самоизоляции” и объявил о всероссийском “режиме нерабочих дней”. Более того, ответственность за введение этого режима он возложил на глав регионов. 

В ряде регионов, как в Москве, был введен жесткий режим “самоизоляции” и штрафы за его нарушения, в других субъектах федерации меры были более мягкими. 11 мая Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России, но вновь подчеркнул, что снимать ограничения главы регионов будут по своему усмотрению. 

В то же время в России ежедневно на протяжении нескольких недель фиксируют около девяти тысяч новых случаев заражения ежедневно, только по официальным данным.

 



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