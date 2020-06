В Лондоне в ходе беспорядков ультраправых пострадали шесть полицейских, задержаны 100 человек

14.06.2020, 17:18, Новости дня

В Лондоне 13 июня в ходе акции протеста в защиту памятников правоохранители задержали более 100 человек. Об этом сообщает издание Evening Standart.

Ультраправые активисты и футбольные ультрас, несмотря на запрет властей, приехали “защищать памятники” от выступающих против расизма демонстрантов.

Людей арестовывали за правонарушения, в частности: за насильственные беспорядки, нападения на сотрудников полиции, хранение оружия и наркотиков.

В ходе акции ранения получили шесть полицейских и по меньшей мере 13 представителей общественности. В больницу были доставлены шесть человек.

Британские СМИ обошло фото, на котором неизвестный мужчина справляет нужду возле памятного знака полицейскому Киту Палмеру, убитому во время теракта у Вестминстерского моста в 2017 году. 28-летний мужчина, который подозревается в “нарушении общественного приличия”, был задержан после того, как полиция объявила его в розыск.

Absolute shame on this man.

Of all the images to emerge over these few testing days I find this one of most abhorrent.

Please help identify him. pic.twitter.com/8ydcNmTWrN

— Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) June 13, 2020

“Русская служба ВВС” пишет, что группы ультраправых вступали в столкновения с полицейскими, бросали в них всем, что попадалось под руку, били кулаками и ногами.

Throughly unacceptable thuggery.

Any perpetrators of violence or vandalism should expect to face the full force of the law. Violence towards our police officers will not be tolerated.

Coronavirus remains a threat to us all. Go home to stop the spread of this virus & save lives. https://t.co/HsOx9cgrqD

— Priti Patel (@pritipatel) June 13, 2020

В это же время в Гайд-парке и на Трафальгарской площади у колонны Нельсону продолжались митинги против расизма и в поддержку темнокожих. Эти акции протекали в основном мирно.

Акции протеста против расизма прокатились по всему миру после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе. Он умер 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

Гибель мужчины спровоцировала массовые протесты (нередко сопровождающиеся беспорядками и актами вандализма) сначала в Миннеаполисе, а позже – и в других американских городах.

6 июня в Лондоне прошла акция “Справедливость ради Джорджа Флойда”. Демонстрация состоялась, несмотря на то, что правительство и полиция Британии рекомендовали не участвовать жителям в массовых собраниях. В результате пострадали 23 полицейских, в том числе сотрудница конной полиции, которая упала с лошади. Были арестованы 14 нарушителей.

В ходе протестов вандалы с помощью баллончика с краской зачеркнули фамилию премьер-министра Уинстона Черчилля на табличке и оставили там вместо этого надпись: “Был расистом”. В Бристоле протестующие снесли и бросили в воду статую Эдварда Колстона, который в XVII веке разбогател на торговле западноафриканскими рабами.

Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал их не пытаться редактировать или подвергать цензуре прошлое страны.