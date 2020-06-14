 

США закупят у Израиля две батареи системы ПВО «Железный купол»

14.06.2020, 16:53, Новости дня

Пентагон планирует закупить две батареи систем тактической противоракетной обороны «Железный купол» израильского производства, сообщают СМИ.

Первая из двух батарей системы должна быть доставлена в США к декабрю, а вторая – до февраля 2021 года, передает Mignews.com. 

Согласно отчету, армия США должна провести испытания двух систем на ракетном полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико. После этого батареи «Железный купол» будут выставлены в Форт-Блисс (штат Техас) и будут приняты на вооружение к сентябрю и декабрю 2021 года. 

Отмечается, что дынные системы ПРО используются для защиты от ракетных обстрелов ближнего радиуса действия и угроз артиллерийских снарядов.

По мнению обозревателей, министерство обороны США может направить израильские системы ПРО в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для усиления противовоздушной обороны. 

2 июня президент РФ Владимир Путин утвердил Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Среди угроз, которые прописаны в документе,  упоминается развертывание странами, которые считают Россию возможным противником, противоракетной обороны (ПРО), баллистических ракет, гиперзвукового оружия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новой ядерной доктрине России.

В конце мая появилась информация, что власти Соединенных Штатов обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Тогда же президент США Дональд Трамп сообщил о планах по разработке гиперзвуковых ракет, способных развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие в США на данный момент аналоги.



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