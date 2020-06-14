Коллеги поддерживают арестованного в Берлине российского диджея вечеринкой

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14.06.2020, 16:34, Новости дня

В Берлине в воскресенье, 14 июня, проходит акция в поддержку российского музыканта Дениса Казначеева, задержанного полицией Германии по запросу США.

Акция "Справедливость для Дениса в Берлине!" организована на лужайке напротив тюрьмы Моабит, где содержится музыкант. Там собрались около 50 человек: это друзья и коллеги Казначеева. Мероприятие проходит в формате вечеринки. Диджеи включают, по их словам, любимых исполнителей Дениса. Их требования и лозунги написаны на принесенных участниками транспарантах и плакатах. Неподалеку дежурит наряд полиции, в происходящее правоохранители не вмешиваются.

Из тюрьмы доносятся приветственные возгласы, участники также отвечают заключенным криками и смехом, пишет РИА Новости.

Казначеев, проживающий в Берлине и работающий там диджеем, был задержан германской полицией 29 мая. В США его подозревают в кибермошенничестве и отмывании денег. Вашингтон требует его немедленной экстрадиции, не предоставляя при этом никаких внятных доказательств вины. Друзья и коллеги музыканта ведут публичную кампанию в его поддержку. По их мнению, преступниками являются неизвестные хакеры, похитившие личные данные Казначеева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает экстрадицию Казначеева в США недопустимой и будет решительно этому препятствовать.

В музыкальных кругах Дениса Казначеева знают под псевдонимом Гуттершнипе. Он исполняет и сочиняет электронную музыку в жанрах техно и техно-хаус.



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