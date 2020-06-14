 

Экс-четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова стала мамой

14.06.2020, 16:34, Новости дня

Бывшая четвертая ракетка мира, словацкая теннисистка Доминика Цибулкова стала мама. 31-летняя спортсменка, завершившая карьеру в прошлом году, родила мальчика, которого назвали Якубом.

"Наш мир никогда не будет прежним, – написала Цибулкова в Instagram. – 14 июня 2020 года мы приветствуем нашего драгоценного сына Якуба Навару".

 

 

 

 

 

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Публикация от Dominika Cibulkova (@domicibulkova) 13 Июн 2020 в 9:16 PDT

Напомним, в активе Цибулковой восемь титулов WTA. В 2014 году Доминика дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграла китаянке Ли На. В 2016-м теннисистка стала победительницей итогового турнира WTA, обыграв в финале немку Анжелик Кербер.



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