Экс-четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова стала мамой
14.06.2020, 16:34, Новости дня
Бывшая четвертая ракетка мира, словацкая теннисистка Доминика Цибулкова стала мама. 31-летняя спортсменка, завершившая карьеру в прошлом году, родила мальчика, которого назвали Якубом.
"Наш мир никогда не будет прежним, – написала Цибулкова в Instagram. – 14 июня 2020 года мы приветствуем нашего драгоценного сына Якуба Навару".
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Напомним, в активе Цибулковой восемь титулов WTA. В 2014 году Доминика дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграла китаянке Ли На. В 2016-м теннисистка стала победительницей итогового турнира WTA, обыграв в финале немку Анжелик Кербер.
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