Скандальный брат Ника Картера Аарон сделал предложение возлюбленной, которую ранее обвинил в домашнем насилии

14.06.2020, 16:18, Разное

На основе событий, происходящих в последнее время в личной жизни Аарона Картера – брата солиста Backstreet Boys Ника Картера и тоже музыканта, – можно снимать сериал, ну или реалити-шоу. Для повышения рейтингов продюсерам даже не придется что-то придумывать, Аарон все сделает сам. Из Instagram певца несколько часов назад стало известно, что он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, модели Мелани Мартин, которую еще недавно оставил беременной ради другой девушки и которую же чуть ранее обвинял в домашнем насилии. В соцсетях Аарон опубликовал руку Мелани с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

Любовь победила! #ялюблютебя3000 #помолвлены #жених #нашаисториялюбви Моя будущая миссис Картер Мелани, – таким текстом сопроводил снимок Аарон.

Но этой радостной новости предшествовала другая – трагичная: как оказалось, Мелани, которая в апреле объявила о беременности, потеряла ребенка.

Она потеряла ребенка из-за возникшего стресса. Мы хотим пережить это, залечить ее раны, а затем попробовать снова. Мы оба очень хотим стать родителями. Я буду заботиться о ней, – рассказал Аарон в ходе прямого эфире на YouTube.

Что за стресс пережила Мелани, не уточняется. Но ранее сообщалось, что спустя три недели после подтверждения новости о беременности Мелани Картер бросил ее и увлекся другой девушкой. Об этом стало известно также из Instagram певца, откуда он предварительно удалил все общие снимки с Мелани. Последняя восприняла их разрыв тяжело. Девушка выложила в своем блоге публикации с тревожными записями вроде:

Сейчас мне даже неважно, заражусь я коронавирусом и умру или нет. Мне не для чего больше жить. Мое сердце разбито, и я не смогу больше склеить его и вернуться к нормальной жизни.

А в конце марта Мелани была арестована по подозрению в домашнем насилии, ее отпустили из-под ареста под залог в 50 тысяч долларов. Аарон, который и стал жертвой этого насилия (на руках музыканта зафиксировали следы от царапин), отписался тогда от Мелани в соцсетях и писал, что “это поведение – первый знак того, что человек будет продолжать поступать так и в будущем”. Правда, впоследствии он поддержал подругу словами “Надеюсь, ей окажут необходимую помощь” и вновь подписался на Мартин. Тогда же, в конце марта, по сообщениям портала TMZ, Аарон уже знал, что его возлюбленная ожидает ребенка, но отнесся к ее словам не всерьез и предположил, что она врет. По-видимому, положительный тест на беременность стал доказательством не только для его фолловеров.