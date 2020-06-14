 

К дебюту готовится загадочный смартфон Realme C11

14.06.2020, 16:17, Разное

Рынок смартфонов вскоре пополнится новым устройством от китайской компании Realme. C11 будет принадлежать к среднему уровню аппаратов и сейчас позиционируется, как один из самых загадочных девайсов производителя.
Сведения о новинке появились в Сети на ресурсах сертификационных ведомств с кодовым обозначением RMX2185. Судя по данным, опубликованным на сайтах национальных учреждений по стандартам связи в Таиланде, Малайзии, а также Евразийской комиссии EEC, аппарат выйдет и на международный рынок. При этом Realme C11 не получит поддержки новейшего поколения коммуникаций, ограничившись стандартами 4G/LTE.

Вся остальная информация о новом смартфоне засекречена, потому эксперты называют устройство едва ли не самым загадочным телефоном китайской компании. Несмотря на падение продаж более, чем на 20% из-за коронавируса, засекреченный смартфон сможет подхлестнуть интерес к технологиям Realme.



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