Коронавирус может стать более агрессивным

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14.06.2020, 16:16, Разное

Эксперт предупредил, что COVID-19 может обрести более агрессивные формы. По его словам, изменения вируса происходят из-за выработки у людей коллективного иммунитета и природных условий. В результате инфекция начинает приспосабливаться.

Михаил Пальцев отметил, что летом и в жару иммунитет у населения повышается и снижается заболеваемость недугами, которые передаются воздушно-капельным путем. Он добавил, что согласно исследованиям коронавируса, мутирует не РНК, которая лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор.

Как писали “Дни.ру, за последние сутки COVID-19 в России выявлен у 8 835 человек. С начала эпидемии выздоровели 280 050 человек, умерли 6 948 пациентов. Показатели смертности от коронавируса в России могут быть ниже, чем у стран ЕС, поскольку наша страна наращивала тестирование на данную инфекцию.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Май 2020 в 10:55 PDT

Напомним, коронавирус в России демонстрирует тенденцию к снижению скорости распространения. Во многих регионах страны это стало сигналом к отмене карантина. Тем не менее, предупреждают эксперты, некоторые меры предосторожности придется соблюдать еще долго. В частности, это масочный и перчаточный режим.



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