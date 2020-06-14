Испания решила открыть границы со странами Шенгенской зоны

14.06.2020, 16:16, Новости дня

Правительство Испании решило с 21 июня открыть границы со странами Шенгенской зоны, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес на переговорах с главами правительств автономных сообществ.

При этом он подчеркнул, что это касается всех государств-членов за исключением Португалии – границы с этой страной будут открыты 1 июля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Efe.

Ограничения на въезд туристов из стран, находящихся за пределами Шенгенской зоны, в том числе из США и России, власти Испании планируют снять также 1 июля.

Ожидается, что официально сроки открытия границ премьер объявит позже на пресс-конференции в воскресенье.

По данным агентства, Санчес сообщил, что 1 июля состоится официальная церемония открытия испанско-португальской границы, на которой будут присутствовать король Фелипе VI, премьер Португалии Антониу Кошта и президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

Испания стала одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса. В стране было выявлено свыше 243,6 тыс. заболевших, более 27,1 тыс. пациентов умерли.