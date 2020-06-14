 

France 3 – сыр может стать новым помощником в борьбе с коронавирусом

14.06.2020, 16:06, Новости дня

Витамин К, содержащийся во многих сортах сыра, возможно, помогает лучше справляться с коронавирусом, пишет France 3. К такому выводу пришли нидерландские врачи, поняв, что у пациентов с тяжёлой формой Covid-19 имеется недостаток витамина К. Тем не менее, телеканал призывает относиться к новой теории с насторожённостью, как и к пока неиподтверждённым теориям о пользе никотина или витамина Д.

Можно ли с помощью сыра защититься от коронавируса? Эта гипотеза может показаться сумасбродной. Тем не менее, витамин К, содержащийся во многих сортах сыра, возможно, действительно помогает лучше справляться с болезнью.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА В МАГАЗИНЕ: Замечательно! Это прекрасная новость, поскольку я обожаю сыр.

Гипотеза возникла в этой нидерландской больнице. Работающие там врачи заинтересовались защитными свойствами витамина К в лечении Covid-19. Они исследовали 134 пациентов с тяжёлыми формами заболевания.

ТОН ДОФФЕРХОФ, инфекционист больницы Canisius Wilhelmina: У всех пациентов с тяжёлой формой коронавируса имелась нехватка витамина К. Следующим этапом станет тестирование тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабетиков. Возможно, нужно будет дополнительно давать им витамин К.

Covid-19 провоцирует нарушение кровообращения. Витамин К помогает регулировать свёртываемость крови и защитить лёгкие. Найти этот витамин можно в сыре, а также в зелёных овощах. Тем не менее, этот врач-кардиолог настороженно относится к гипотезе.

АНН-СЕЛИН МАРТЕН,  кардиолог Европейской больницы имени Жоржа Помпиду: Нет данных, демонстрирующих преимущества употребления витамина К для профилактики или лечения. Потребления витамина К с пищей обычно бывает достаточно.

Нужно проявлять особую осторожность — как в случае и с другими изучаемыми средствами. Среди них: защитный эффект никотина, приём витамина Д, использование вакцины БЦЖ. Все эти исследования ведутся в попытке взять под контроль болезнь, лекарства от которой пока нет.

Дата выхода в эфир: 12 июня 2020 года



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Зеленский отказался от поездки в Минск на парад 9 мая

04.05 / На 75-летие Великой Победы канал “Россия” подготовил особую программу

08.06 / Мишустин поручил подготовить предложения по контролю за снятием ограничений

05.06 / На Неве начались испытания двух новейших патрульных катеров

11.05 / С 12 мая завершается период нерабочих дней

21.04 / Власти Москвы будут следить за больными ОРВИ при помощи геолокации

23.05 / Назван мотив убийства семерых бойцов нацгвардии Украины под Житомиром

19.05 / Volkswagen выплатил 9 млн евро для прекращения «дизельного дела»

08.06 / Путин подписал закон о единой базе данных россиян

14.04 / Создан наноуглеродный материал, который прочнее алмаза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска