Военные из Молдавии отправились в Москву для участия в параде Победы

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14.06.2020, 15:53, Новости дня

Группа из молдавских военнослужащих отправилась в Москву для подготовки к участию в параде Победы 24 июня, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

В военном параде на Красной площади примут участие 75 военных элитного подразделения национальной армии Молдавии, написал молдавский лидер в Facebook.

Произнести напутственную речь было поручено дивизионному генералу, советнику президента Молдавии по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарю Высшего совета безопасности Виктору Гайчуку.

Молдавский лидер также отметил, что у 23 из 75 военных, которые примут участие в параде Победы, деды сражились на полях Великой Отечественной Войны. 

Также он добавил, что участие республики в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы по словам Додона «это не просто проявление солидарности со странами, у которых с нами общая история, но и прямая связь поколений, сохранение памяти о героизме наших предков».

Президент выразил уверенность, что молдавские офицеры продемонстрируют отличную строевую подготовку, командную работу и строгую дисциплину.

В воскресенье в Москву из подмосковного Алабино передислоцировали военную технику, которая примет участие в параде Победы.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные готовы к проведению парада Победы в Москве 24 июня.



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