Названы вероятные причины крушения катера на Камчатке

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14.06.2020, 15:48, Новости дня

Следственный комитет назвал наиболее вероятные причины крушения катера «Тихий» в Авачинской бухте на Камчатке: неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические неисправности судна.

«В настоящее время организованы мероприятия по поиску людей. Отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности», – сообщается на сайте в ведомстве.

Следователи изъяли документацию у владельца судна – компании «Увгил» и проводят осмотр катера.

О том, что в Авачинской бухте перевернулся катер с людьми, стало известно в ночь на воскресенье. По данным МЧС, судно должно было доставить груз к другому кораблю. После крушения четыре человека пропали без вести. 



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