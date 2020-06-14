 

Трамп пообещал больше не смотреть матчи сборной США по футболу

14.06.2020, 15:30, Новости дня

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отказывается следить за сборной страны по футболу после того, как Федерация футбола США разрешила вставать спортсменам на колено во время исполнения национального гимна в качестве мирного протеста.

«Больше не буду смотреть их матчи!» – написал Трамп в Twitter. 

I won’t be watching much anymore! https://t.co/s8nCg9EJSW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

11 июня руководство Федерации футбола США отменило правило, которое обязывало футболистов национальных сборных стоять во время исполнения национального гимна. 

Правило появилось в регламенте федерации в 2017 году после того, как футболистка женской сборной США Меган Рапино встала на колено во время исполнения гимна перед одним из матчей команды.

Решение отменить правило было принято USSF на фоне массовых протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, идущих в США последние две недели. Новым витком стала борьба с памятниками – протестующие призывают демонтировать памятники конфедератам.

В конце этой недели в Атланте от действий полиции погиб еще один афроамериканец, после чего в городе начались новые погромы.



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