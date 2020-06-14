В Кубинке освятили главный храм Вооруженных сил России

14.06.2020, 15:18, Новости дня

В подмосковной Кубинке сегодня освятили главный храм Вооруженных сил России. Чин великого освящения и первую литургию отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Перед главным храмом ВС РФ — сотни военнослужащих. В форме времен Великой Отечественной войны, с историческими знаменами и штандартами фронтов в руках. В храме у каждого вида и рода войск свой покровитель. С молитвы им и начинается чин Великого освещения собора. Его совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

У главного храма патриарха встречал министр обороны Сергей Шойгу. Именно он еще в феврале 2018 года выступил с инициативой о строительства собора — центра воинской славы и всенародной памяти о погибших за родину воинах. В рекордные сроки его построили к 75-летию Победы, однако церемонию открытия и освящения отложили из-за пандемии. Теперь же храм стал действующим. После совершения чина великого освящения патриарх провел первую божественную литургию. И подарил храму две иконы: "Троицу" из личной кельи и особенно важную для всех воинов Каплуновскую икону Божьей матери. Заступничества в боях перед ней просил еще император Петр Первый.

Святым покровителям военных посвящены и все четыре придела верхнего храма. Пророк Илия — заступник Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск. Князь Александр Невский — Сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения, апостол Андрей Первозванный — служащих Военно-морского флота. После освящения иконы святых покровителей перемещались по военным гарнизонам всей страны. В собор их привезли накануне: после торжественной литургии в храме преподобного Сергия Радонежского.

"Я абсолютно уверен, что все, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим. Я надеюсь, что в сердце каждого из нас хранится память, которой дорожит наша страна, о наших отцах и дедах, которые принесли эту победу", сообщил Шойгу.

Центр воинской славы — именно таким задумывался и таким получится главный храм армии. О подвигах русских воинов в соборе говорит буквально каждый сантиметр. Своды собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а центральный купол украшает образ Спаса Нерукотворного — это самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Теперь же у храма появился и настоятель: богослужения будет проводить сам патриарх.

"Мной принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма. Это будет патриарший собор, и я буду иметь особое попечение о свершении богослужения и пасторской деятельности, которая будет здесь совершаться в пределах этого храма. Памятуя о великом значении и роли в жизни народа ВС, ВМФ РФ", — сообщил патриарх.

Для посетителей главный храм ВС РФ откроется уже 22 июня. А вместе с ним и уникальный музейный комплекс, дорога памяти, которая возведена вокруг собора. 1418 шагов к победе — именно столько дней и ночей шли боевые действия — теперь сможет пройти каждый посетитель.