Ибрагимович покинет “Милан” из-за конфликта с руководством клуба
14.06.2020, 15:18, Новости дня
Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович не станет продлевать отношения с "россонери". 38-летний футболист разругался с руководством клуба и собирается продолжить карьеру в стокгольмском "Хаммарбю".
По информации La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович поссорился с генеральным директором "Милана" Иваном Газидисом. Швед выразил недовольство решением руководства клуба снизить зарплаты игрокам во время пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что "Милан" хочет отложить переговоры с Ибрагимовичем о новом контракте до окончания нынешнего сезона.
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