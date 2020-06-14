 

Ибрагимович покинет “Милан” из-за конфликта с руководством клуба

14.06.2020, 15:18, Новости дня

Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович не станет продлевать отношения с "россонери". 38-летний футболист разругался с руководством клуба и собирается продолжить карьеру в стокгольмском "Хаммарбю".

По информации La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович поссорился с генеральным директором "Милана" Иваном Газидисом. Швед выразил недовольство решением руководства клуба снизить зарплаты игрокам во время пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что "Милан" хочет отложить переговоры с Ибрагимовичем о новом контракте до окончания нынешнего сезона.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Несмотря на снятие карантина, Макрон теряет популярность у французов

13.04 / Выпуск антисептиков в РФ увеличили в шесть раз

17.04 / Баку готов принять матчи чемпионата Европы по футбола и в следующем году

28.05 / Медикам скорой помощи в Челябинске выдали костюмы от продавца товаров для танцев. Минздрав заявил, что они “лучше халатов”

10.04 / В ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

22.05 / Госдума увеличила пособия по уходу за детьми для неработающих граждан

01.05 / В Еврейской АО ударными темпами обновляется трасса “Амур”

14.04 / Расходы россиян рекордно выросли на фоне коронавируса

01.06 / ЛДПР предлагает назначить пособия домохозяйкам

13.04 / Сайт для выдачи пропусков москвичам стал недоступен сразу после запуска. Власти обвинили в этом DDoS-атаки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска