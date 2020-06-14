В сети появились новые данные о видеокартах GeForce следующего поколения

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14.06.2020, 15:17, Разное

Компания TSMC готовится выпустить следующее поколение семейства графических процессоров NVIDIA. Данные об очередной модификации видеокарт GeForce тайванского производителя задолго до официального анонса уже появились в сети.
Ранее эксперты техноиндустрии предполагали, что новинка GeForce RTX получит индекс 3080 Ti. Однако сейчас стало известно, что новые видеокарты относятся к существенно более продвинутой генерации с названием 3090 или RTX 3090 Ti. Судя по оценкам специалистов, такое устройство будет еще более мощным и производительным.

Старшая видеокарта Nvidia в поколении Ampere будет отличаться также энергопотреблением. Новые флагманские 3D-карты линейки созданы на базе семинанометровых GPU. Увеличение эффективности девайса стало возможным благодаря переходу на новые архитектуру и технический процесс. Суммарный показатель энергопотребления TGP и TDP графического процессора как минимум на 30 Вт ниже, чем в RTX 2080 Ti. При этом уточняется, что потребление ресурсов на уровне 350 Вт относится только к данным референсной карты, тогда как некоторые модели, разогнанные с завода, могут требовать до 400 Вт.

Учитывая новые возможности видеокарты, производитель предусмотрел в ней необычную систему охлаждения. Гаджет, который на данный момент готовится к выходу на рынки, оснащен комплектом из составного радиатора, огромных тепловых трубок и вентиляторов, расположенных на обеих сторонах устройства. Другие подробности, в том числе, и стоимость грядущей новинки, пока не известны.



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