Путин удивился позиции КПРФ по поправкам в Конституцию

14.06.2020, 15:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин не согласился с критикой поправок к Конституции со стороны КПРФ, заметив, что позиция эта звучит странно. Об этом глава государства сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Что касается этой критики, критики слева, со стороны компартии, она звучит для меня несколько странно. В ходе голосования в Госдуме в основном фракция КПРФ воздержалась, не призывала голосовать против», – передает его слова ТАСС.

Путин заметил, что КПРФ говорят о якобы «президентской диктатуре» и «усилении олигархического правления» из-за поправок, однако это не так.

«Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня, на сегодняшний день президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте конституции не имеет права их отклонить», – сказал Путин.

Он заметил, что парламенту передается «существенная часть полномочий».

«Да, Совет Федерации не утверждает силовых министров, но все равно президент должен провести консультации. Это значит, что эти люди должны выйти на свет Божий, выступить в Совете Федерации, рассказать о себе, рассказать о том, как они предполагают организовывать свою работу, прийти в Совет Федерации доложить об этой работе», – объяснил Путин.

Президент заметил, что это еще один шаг «к демократизации нашего общества».

«Что касается диктатуры, то для наших левых партий, для наших оппонентов из Коммунистической партии, слово «диктатура», видимо, является органичным словом, потому что они всегда выступали за диктатуру пролетариата. На самом деле это и была диктатура одной партии, ее власть, ее монополия была напрямую закреплена в конституции Советского Союза, в конституции 1977 года в статье шестой, где прямо так и сказано, что она [Компартия] является ядром, является главенствующей, направляющей политической силой и так далее. Там эта диктатура была закреплена. Здесь ничего подобного нет. И даже в действующей конституции 1993 года, которую мы не меняем, а только вносим поправки дополнительные, говорится о том, что РФ – это многопартийное государство», – указал президент.

Он подчеркнул, что у всех политических сил есть право на свою точку зрения, и это плюс, так как «дает возможность еще раз взглянуть на то, что предлагается, а людям – осмысленно принять решение по этому вопросу».

Ранее политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что когда электорат КПРФ слышит, что в Конституции предлагается закрепить меры социальной поддержки граждан, но при этом лидеры партии призывать голосовать против таких мер – это «вызывает диссонанс».

Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, принять участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию планируют 67% граждан России, 61% из них намерены поддержать поправки в Основной закон. При этом среди тех, кто планирует принять участие в голосовании 1 июля, 43% опрошенных членов КПРФ высказались за внесение изменений в Основной закон, 39% – против.

В Партии пенсионеров также удивились позиции КПРФ по поправкам.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.