 

Москвичей предупредили об опасности второй волны тепла

14.06.2020, 15:08, Новости дня

На следующей неделе в столичном регионе РФ ожидается жаркая, малооблачная погода без осадков, это будет вторая «волна тепла» с начала лета, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На следующей неделе ожидается жаркая погода. Понедельник начнется с повышенной температуры, днем будет +23…+26 °C – эта температура выше нормы примерно на 3 °C, и для середины июня это высокая температура. Начиная со вторника температурный фон днем – +28…+30 °C, ночи будут теплыми – +17…+20 °C, что тоже является характеристикой очень теплой летней погоды», – рассказал Вильфанд RT.

Также синоптик отметил, что такие температурные показатели свидетельствуют о приближении второй волны тепла. По его словам, подобная температура больше характерна не для июня, а для июля, «и не в Москве, а в Воронеже, на юге Центрального Черноземья». 

«Температура будет выше многолетних значений… примерно на 5-6 °C. Я хочу предупредить о том, что это так называемая вторая волна тепла и она воздействует не очень позитивно на людей пожилого возраста», – объяснил специалист.

Вильфанд добавил, что погоду будет определять приближение дня летнего солнцестояния, когда солнечные лучи становятся наиболее насыщенными. В такие дни, по словам синоптика, давление будет несколько выше нормы, погода малооблачной. 

«Значительных усилений ветра не прогнозируются, начиная со вторника ветер будет слабым, неопределенного направления», – отметил он. 

Ранее Вильфанд предупредил, что над Европейской частью РФ столкнулись различные воздушные массы, что поспособствовало череде опасных погодных явлений. 



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