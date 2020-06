Упал, очнулся – любовь: обнародованы детали первой встречи Кейт Миддлтон и принца Уильяма

14.06.2020, 15:05, Разное

Всем поклонникам британской королевской семьи известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где они вместе изучали историю искусств. Однако обстоятельства их первой встречи никогда не озвучивались и наверняка так и остались бы покрыты мраком, если бы не Том Куинн, автор нескольких книг о монаршей семье. Он снялся в эпизоде документального фильма William & Kate: Too Good to Be True? (“Уильям и Кейт: Слишком идеально, чтобы быть правдой?”), премьера которого состоялась вчера на телеканале Channel 5. Оказывается, будущий герцог Кембриджский так хотел познакомиться со студенткой Кэтрин Миддлтон, что из-за поспешности и волнения споткнулся и упал к ее ногам.

В их истории любви есть один забавный момент. Заметив Кейт, Уильям отчаянно хотел с ней познакомиться, но никак не удавалось. И вот однажды он решился подойти, но споткнулся и растянулся прямо перед ней. Его первыми словами были: “Что за ужасное начало! Вы подумаете, что я полный неудачник!” Но на его счастье, Кейт просто рассмеялась, и после этого они начали дружить.

Кейт и Уильям на выпускном вечере в университете

Однако их романтические отношения начались далеко не сразу. Уильям увидел Кейт в новом ключе, когда она приняла участие в том самом знаменитом благотворительном показе: тогда будущая герцогиня Кембриджская прошла по подиуму в полупрозрачном платье. Уильям в тот момент сидел рядом с однокурсником Фергюсом Бойдом, и когда Кейт вышла на подиум, принц сказал другу: “Вау, Фергюс, а Кейт сексуальна!”

Платье Кейт Миддлтон, в котором ее увидел на подиуме принц Уильям

Том Куинн добавляет, что в то время у Уильяма отбоя не было от девушек, мечтающих закрутить с ним роман, а Кейт была одной из немногих, кто демонстрировал принцу полное равнодушие. Это его тоже подкупило.

