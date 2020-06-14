“Не имеет права говорить подобное”: пережившему насилие Костюшкину заткнули рот
14.06.2020, 15:04, Разное
Трагедия произошла с будущим артистом, когда ему было восемь лет. Арутюнов подчеркнул, что его слова адресованы не ребенку, а взрослому мужику.
“Не имеет права так себя вести и говорить на всю страну подобные вещи. Даже если это с тобой случилось, и ты подчеркиваешь, что у тебя страхи”, – отметил дизайнер. Он предложил Стасу Костюшкину поработать с психологом. А крича о своей проблеме, по его мнению, исполнитель подвергает насмешкам и опасности свою семью и детей.
Александр Арутюнов считает, что в России не осталось “нормальных мужиков”. Он считает, что сейчас все поголовно плачут и рассказывают о себе подобные истории ради хайпа. Также он отметил, что представители сильного пола разучились открывать девушкам дверь и следовать другим нормам этикета.
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Кроме того, дизайнер признался, что для него семья и близкие всегда была на первом месте: он бы никогда не стал рассказывать о таком, так как это отразится на них. Отметим, ранее Стасу Костюшкину не понравился ролик Ксении Собчак, которая его высмеяла. Он заявил в соцсети, что никогда не думал, что тема педофилии будет поднята на смех.
Напомним, ранее Ксения Собчак выпустила ролик, где в шутливой форме обсудила последние новости в рамках шоу “Осторожно: новости!”, упомянув историю 48-летнего Стаса Костюшкина, которую он озвучил в ютуб-проекте “Алена, блин”. Ему пришлось столкнуться с настоящей трагедией – он подвергся домогательствам со стороны мужчины. Долгие годы певец хранил страшную тайну в себе.
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