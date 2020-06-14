В Подмосковье открыли и освятили главный храм Министерства обороны

14.06.2020, 14:55, Новости дня

В Подмосковье открыли и освятили главный православный храм Министерства обороны России. Храм первоначально планировалось открыть к 9 мая, но дату открытия перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Храм освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что лично будет его настоятелем. После освящения в храме прошла первая литургия. На ней присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, его заместители, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий и бывший министр культуры, ныне советник президента Владимир Мединский. Сам Владимир Путин не приехал.

“Новая газета” пишет, что церемония проходила в спешном порядке: “Сам чин освящения занял менее часа, часы не читались, а литургия совершается с сокращениями”. На видео и фото из храма видно, что участники церемонии были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Патриарх прочел специальную молитву об избавлении от коронавируса (“от губительного поветрия”) и помолился о защитниках отечества.

Храм Воскресения Христова поставлен, как утверждается, главным образом на пожертвования. Согласно данным фонда “Воскресение”, который собирал деньги, на храм пожертвовали более 3 млрд рублей. Вклад в сооружение храма внесли также власти Москвы и Подмосковья. Министерство обороны также оплатило ряд работ, связанных с сооружением храма.

В новом храме не будет мозаик с изображением Владимира Путина и других руководителей России, а также советского диктатора Иосифа Сталина. СМИ сообщали, что такие мозаики были сооружены, но после появления фотографий с ними в прессе было принято решение их убрать. Сами представители РПЦ не сошлись во мнениях. В результате мозаику, названную “Бескровное воссоединение Крыма”, изменили, убрав изображения Путина и других руководителей, а затем изменили и мозаику, изображающую Парад Победы 1945 года, убрав портрет Сталина.

Новый храм – один из крупнейших православных храмов мира. Кроме храма, на территории комплекса откроют музей-галерею “Дорога памяти” длиной 1418 шагов, где размещены фотографии и данные более 33 миллионов участников войны.

Известно, что ранее Министерство обороны России потратило около 300 миллионов рублей на закупку “продукции религиозного назначения” для главного храма вооруженных сил и “декорирование храма изделиями из гипса”.

О строительстве главного храма вооруженных сил России в московском парке “Патриот” стало известно в 2018 году. Оно приурочено к 75-летию окончания Великой отечественной войны.

По задумке Минобороны, сооружение должно стать одним из крупнейших в России. Высота здания вместе с крестом составит 95 метров, и он станет третьим по высоте православным храмом мира. Во время презентации сообщалось, что одновременно в храме может находиться до 6 тысяч прихожан.