В Минздраве заявили о неправильном понимании отмены самоизоляции

14.06.2020, 14:53, Новости дня

Многие воспринимают снятие мер самоизоляции не совсем правильно, соблюдать санитарные рекомендации нужно не только людям из группы риска, сообщил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

По его словам, на сегодняшний день можно наблюдать явное снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом, передает ТАСС.

«Это, конечно, большой шаг в сторону уменьшения размеров пандемии. В масштабах страны пока ничего существенного не происходит: можно говорить, что сегодня мы имеем определенные успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией, и этим обусловлено снятие ограничений», – отметил он.

При этом он отметил, что увеличение числа контактов может привести к к новым случаям заражения.

«Здесь самое важное – те самые мероприятия, о которых так много говорят врачи, Роспотребнадзор, СМИ. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. Все это позволит снизить риски негативного сценария», – сказал Авдеев.

Снизить риски негативного сценария можно, выполняя рекомендации Роспотребнадзора – необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. Эти правила не теряют своей актуальности в период снятия ограничений.

В качестве примера врач привел городскую молодежь, которая, по его словам, собирается группами, общается друг с другом на близком расстоянии и при этом часто пренебрегает ношением маски.

«Затем они [молодежь] приходят домой, где их ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, для которых коронавирусная инфекция представляет наибольшие риски. Советую всем, особенно молодым людям, соблюдать все требования – они сегодня являются абсолютно необходимыми», – призвал он.

Ранее президент также заявил, что РФ выдержала испытание коронавирусом.

За сутки в РФ выявлено 8835 случаев коронавируса, общее число зараженных выросло до 528 тыс. 964.