Нетаньяху заявил, что Израиль приступает к строительству поселения Рамат-Трамп на Голанах

14.06.2020, 14:50, Новости дня

Израиль начинает реализацию проекта по созданию поселения на Голанских высотах, которое будет названо в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня на открытии заседания правительства заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет пресс-служба правительства страны.

Поселение будет названо Рамат-Трамп, отметил Нетаньяху.

В 1967 году в результате Шестидневной войны с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром Израиль разбил превосходящие силы противника и расширил свои территории. Были захвачены Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты, кроме их восточной части. Сирия считает Голаны своей территорией.

ООН не признала оккупацию Израилем Голанских высот. Ежегодно Генассамблея принимала резолюцию с ее осуждением. В 2018 году США впервые проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН (ранее американская делегация воздерживалась).

В марте 2019 года Трамп призвал мир признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. 25 марта он подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над аннексированной частью Голанских высот. Лига арабских государств, Сирия, Турция, Иран и Российская Федерация осудили инициативу президента США.

23 апреля Нетаньяху заявил о намерении назвать новое поселение на Голанских высотах в честь Трампа. В июне он открыл стелу с надписью “Высоты Трампа”, которую установят у этого поселения.