Эксперт: Поправки в Конституцию не позволят «экономить» за счет людей труда

14.06.2020, 14:48, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании по борьбе с пандемией ставил задачу – соблюсти баланс между необходимостью спасения жизни и здоровья людей, и сохранением занятости. Поправки к Конституцию помогут обеспечить наивысший уровень государственной гарантий защиты трудовых прав россиян, – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник, эксперт ОНФ Андрей Дунаев.

«Работающий человек в принципе не должен быть бедным. Думаю, что поправка в Конституцию, в которой говорится об уважении к людям труда, более, чем актуальна. Особенную злободневность она приобрела сейчас, в условиях пандемии. Во время работы над проектом «ОНФ. Труд» в рамках всероссийской акции взаимопомощи #Мы вместе, мы сталкивались с тем, что работодатели нередко стремятся, мягко говоря, сэкономить за счет работников свои издержки», – рассказал эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель направления «ОНФ. Труд», правозащитник Андрей Дунаев.

«Совершенно очевидно, что для президента защита людей труда – это не пустые слова, – подчеркнул собеседник. – Владимир Путин на совещании по борьбе с пандемией ставил задачу соблюсти баланс между необходимостью спасения жизни и здоровья людей, и сохранением занятости. Это важный и тонкий баланс, на который президент всегда обращал внимание на совещаниях различного уровня – и в поручениях правительству, и в указаниях главам регионов». Дунаев напомнил о том, что Путин призывал «буквально – сохранить каждое рабочее место для каждого работающего россиянина».

«Судя по опыту проекта «ОНФ. Труд» чаще работодатели поступают добросовестно – стремятся сохранить за работниками их места, или по крайней мере, договариваются об отсрочках выплат персоналу. Но крайне важно, чтобы защита прав наемных работников была обеспечена на высшем государственном уровне, – отметил Дунаев. – Это не отсылка к советской практике. Хотя, уважение к труду – это одна из положительных черт, которые абсолютно точно были в Советском Союзе. Но в случае с поправкой в Конституцию мы ведем речь о новом рывке в развитии современного общества, о гарантиях цивилизованных взаимоотношений работодателя и работника».

Но нужно смотреть еще глубже, добавил эксперт ОНФ. «Люди труда» – это не только граждане, которые работают по трудовому договору. Это и самозанятые и индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, – отметил Дунаев. – Все заслуживают, что им будет гарантированы уважение и поддержка. Собственно говоря, именно это и предполагается закрепить в Конституции. Если поправки в Конституцию в этой части будут приняты, то мы увидим качественно иное отношение к труду, к человеку труда».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.