В ЛНР заявили о гибели двоих украинских силовиков из-за разрыва миномета «Молот»

14.06.2020, 14:48, Новости дня

Миномет «Молот» украинских силовиков взорвался у линии соприкосновения в Донбассе при обстреле территории Луганской народной республики, двое военных ВСУ погибли, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Низкое качество украинских минометов «Молот» и их ненадлежащее обслуживание в ходе ежедневного применения в очередной раз привело к «небоевым» потерям среди военнослужащих ВСУ», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что миномет взорвался во время обстрела, в результате погибли двое украинских силовиков, двое получили ранения.

В ноябре 2018 года украинские следствие заявило, что главной версией разрывов минометов «Молот» является двойное заряжание, закупка некачественных минометов не подтвердилась.

До этого украинским военным запрещали применять минометы «Молот» на время расследования трагедии на полигоне в Ровенской области, где в результате взрыва установки погибли четверо военнослужащих, восемь были ранены. Позже произошел новый случай разрыва миномета «Молот», когда ранения получили трое.