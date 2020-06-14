 

Джигарханяна выписали из больницы

14.06.2020, 14:48, Новости дня

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из московской клиники, куда его поместили по рекомендациям медиков, сообщил его официальный представитель Артур Согомонян.

«Армена Борисовича выписали, он уже дома. Все в порядке», – цитирует ТАСС Согомоняна. 

8 июня стало известно, что Джигарханяна госпитализировали в российской столице. Его официального представителя Артура Согомоняна, его состояние оценивали как удовлетворительное. 

По словам его экс супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, Джигарханян в театре не появлялся около двух лет и давно не выходил из дома, «это тоже привело к ухудшению здоровья». 

За последние два года это шестая госпитализация Джигарханяна. Последний раз он был доставлен в больницу в 2018 году.



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