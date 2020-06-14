– Это и есть счастье! – Марина Кравец поделилась первым фотоснимком с маленькой дочкой

14.06.2020, 14:30, Разное

Звезда Comedy Club Марина Кравец разместила на своей странице в Instagram первый фотоснимок, на котором позирует в компании мужа и маленькой дочери. Публикация знаменитости вызвала массу сентиментальных отзывов от подписчиков.

Дочь супружеской пары продюсера Аркадия Водахова и актрисы Марии Кравец, названная Вероникой, появилась на свет еще в начале апреля. Однако лишь сейчас счастливая мать опубликовала первый снимок, на котором она сфотографирована вместе с дочерью, а также супругом. К слову, фото уже можно назвать “архивным”, так как снято оно было как раз в день выписки из роддома, 2,5 месяца назад. Кадр актриса сопроводила откровениями, в которых она описала свои эмоции, испытуемые в период материнства. По её словам, малышка является для них с мужем “маленькой Большой Радостью”, с которой карантинное время прошло вовсе незаметно. Также она упомянула о своем докторе, принявшем роды и, разумеется, роддоме, в котором произошло знаменательное событие. “Это невероятно круто! Похоже, это и есть счастье!” – эмоционально резюмировала телезвезда.

Поклонники Марии Кравец отметили публикацию любимицы большим количеством сентиментальных комментариев, в которых поздравили актрису и пожелали ей и её малышке самых лучших ощущений. “Счастья и благополучия вам”, – озвучила общее пожелание одна из подписчиц. Впрочем, нашлось место и для легкой иронии: один из фолловеров подметил, что обрадованный отец, держащий на руках дочь, даже забыл снять бахилы. Пост знаменитости набрал более 150 тысяч “лайков”.