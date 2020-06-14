Наталья Бочкарева устроила «тест-драйв», прорычав в салоне нового автомобиля

14.06.2020, 14:30, Разное

Наталья Бочкарева в социальной сети TikTok продемонстрировала «тест-драйв», прорычав в салоне машины. Она сымитировала звук двигателя «Гелентвагена».

На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева опубликовала ролик из TikTok, где она имитирует звук мотора машины «Гелендваген». Актриса свои действия назвала новым трендом, а в подписи под публикацией спросила у поклонников, подходит ли ей образ пантеры. Также она поинтересовалась их мнением о «тест-драйве».

Пользователям видео очень понравилось, оно набрало больше 20 тысяч просмотров. Подписчики оценили образ актрисы и назвали ее зверем, некоторые поклонники «рычание» похвалили, но попросили добавить страсти.

Напомним, что Наталью Бочкареву осенью 2019 года задержали представители правоохранительных органов, подозревая ее в перевозке запрещенных веществ. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года, так как она отказалась от медицинской экспертизы.