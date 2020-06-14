Сервиз на высшем уровне

14.06.2020, 14:28, Разное

Администрация Петербурга во время пандемии втридорога закупила товары у неизвестных поставщиков.

Последняя закупка, сделанная администрацией губернатора Санкт-Петербурга, датирована 27 мая: Смольный купил 1050 пар одноразовых нитриловых перчаток по цене 29 рублей за штуку. В этом же контракте фигурирует и пять тысяч одноразовых масок по 33 рубля. Общая сумма по контракту — без малого полмиллиона рублей. Если точнее, 456,5 тысяч рублей.

Закупка происходила, как это принято во время пандемии, у единственного источника. Таким источником выступил индивидуальный предприниматель Евгений Иванович Лебедь. До мая 2020 года он в поставках госучреждениям не участвовал.

По данным СПАРК, Евгению Лебедю 35 лет, он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП), торгует всем понемногу — от компьютеров до сельхозпродукции. В тот же день, 27 мая, он заключил с администрацией губернатора Петербурга еще один контракт: на поставку акустических систем и веб-камер на сумму 113,7 тысяч рублей.

Где чиновники нашли именно этого универсального «единственного поставщика» — загадка.

На месте Лебедя гешефт с перчатками, масками и прочей «пандемической» продукцией мог провернуть любой предприимчивый петербуржец, который не ныл о том, что государство не раздает СИЗы бесплатно, а взялся бы на них заработать. Такую продукцию можно было найти в любом крупном гипермаркете — и не прогадать.

Упаковку нитриловых перчаток из 10 штук я покупала за 129 рублей, то есть при перепродаже Смольному маржа составила бы больше 100 процентов. Одноразовые маски продаются в розницу в среднем по 300 рублей за упаковку из 10 штук. В магазинах одной известной сети на входе их можно приобрести по 27 рублей за штуку, чтобы потом выгодно перепродать Смольному.

Если к предпринимателю вопросов нет, то чиновников хочется спросить, отчего они сами не могли пройтись по магазинам, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Почему именно этого поставщика выбрали? Ну и, наконец, главное:

с какой целью СИЗы приобретали в таком количестве?

Фото: РИА Новости

Если бы перчатки и маски предназначались для передачи медикам, которым их остро не хватает, то закупками занимались бы сами медучреждения. Или комитет по здравоохранению. Но администрация губернатора обеспечивает аппарат Смольного.

Напрашивается вывод: обязывая горожан покупать СИЗы самостоятельно, чиновники закупают их за бюджетные деньги. К тому же существенно дороже, чем в обычных магазинах.

Вопросы «Новая» отправила в администрацию губернатора, но ответов пока не получила. «У вас очень много вопросов, — сказали в пресс-службе Смольного. — Мы готовим ответы».

Беда в том, что вопросов-то мы задали немного. Много оказалось закупок, о которых пришлось спрашивать. Потому что полумиллионный контракт на перчатки и маски — это лишь часть огромного запаса средств индивидуальной защиты, спешно закупленных чиновниками в апреле-мае 2020 года у «единственных поставщиков». В общей сложности за полтора месяца они накупили СИЗ на 2,7 миллиона рублей.

За день до заключения госконтракта с ИП Лебедем администрация губернатора приобрела еще четыре тысячи одноразовых перчаток и 15 тысяч лицевых масок. Еще на 424,6 тысячи рублей. В этом случае поставщиком выступала Центральная фармбаза (госучреждение), и в полмиллиона рублей «уместилось» гораздо больше продукции. Перчатки обошлись по 2,8 рубля за пару, маски — от девяти (одноразовые) до 36,8 рублей (многоразовые).

И зачем нужно было на следующий день покупать еще партию, только втридорога у ИП Лебедя, — тоже пока вопрос без ответа.

На 90 тысяч рублей чиновники Смольного закупили «жидкости для рук с антибактериальным эффектом». Контракт заключили 26 мая с компанией «Лаборатория безопасности». Причем за месяц до этого, 21 апреля, она же продала администрации губернатора три тысячи флаконов антисептика на сумму 360 тысяч рублей. Это ее единственные поставки госучреждениям в 2020 году. Прежде компания продавала жидкое мыло Российской национальной библиотеке, но было это семь лет назад.

И как-то нашли же ее чиновники, чтобы заключить контракты на 450 тысяч рублей. Чем не помощь малому бизнесу? Правда, антисептики для рук в розницу продаются дешевле 120 рублей за флакон.

Антисептиками администрация Смольного вообще закупилась неплохо, хоть ванны принимай. У ООО «ВОИКС Сервис» 19 мая купила «многоцелевое антисептическое средство» — по 4,15 тысячи рублей за пятилитровую бутылку, всего 40 штук, или 200 литров, на 166 тысяч рублей. Ровно за месяц до этого, 21 апреля, у него же приобрела антисептика еще на 663 тысячи рублей — 64 литра.

Фото: Замир Усманов / ТАСС

В этом случае поставщик — компания известная. Но до весны 2020 года поставками продукции санитарного назначения эта компания не занималась, она заключала с госучреждениями контракты на уборку территорий, ремонт ограждений, монтаж систем безопасности и даже модернизацию мазутной котельной.

В тот же день, 19 мая, администрация губернатора приобрела еще 200 литровых банок антибактериального геля на сумму 240 тысяч рублей у ИП Владислава Салимгареева. Бизнесмен, как можно догадаться, взялся за поставки госучреждениям только весной 2020 года — когда чиновники вдруг выбрали его в качестве очередного «единственного поставщика».

Сотрудники аппарата губернатора позаботились и о том, чтобы обеззаразить воздушное пространство: купили три фотокаталитических очистителя воздуха по 9750 рублей. Очистители попроще можно найти и вдвое дешевле, но Смольный нуждается в очень хорошем обеззараживании. Поэтому за месяц до заключения этого контракта, в апреле, он уже покупал обеззараживатели воздуха «Тион А-150» — две штуки по 69,7 тысяч рублей. Это всего-то на семь тысяч (каждый) дороже, чем есть на рынке. Поставщиком был ИП Салимгареев, известный нам как продавец бактерицидного геля.

По другим контрактам в апреле-мае администрация губернатора купила еще пять тысяч масок по цене от девяти (у Центральной фармбазы) до 20 (у частных предпринимателей) рублей и 7750 пар перчаток по цене от 15 до 25 рублей за пару. А также 30 одноразовых халатов по 95 и 100 рублей и пять защитных комбинезонов по 830 рублей. В одном из этих костюмов, видимо, и щеголял губернатор Беглов, когда посещал «ковидный» роддом. Его там, помнится, встречали роженицы, которым не выдали даже масок.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посещает роддом №6. Фото: gov.spb.ru

В общей сложности, повторим, на средства защиты и бактерицидные жидкости администрация губернатора за месяц с небольшим потратила 2,7 миллиона рублей. Напомним, что как раз в это время Смольный пытался сэкономить на выплатах медикам, выпустив инструкцию, по которой деньги надо было рассчитывать чуть ли не по минутам.

Но эпидемия эпидемией, а СИЗами потребности Смольного не ограничились. Так, администрация губернатора решила срочно заказать папки «Личное дело» с тиснением и с завязочками трех видов на 471 тысячу рублей. И на аукцион пришла компания, готовая как раз такую сумму и освоить. Но потом появились конкуренты — и выяснилось, что папки могут быть дешевле в пять раз. Поставщиком станет компания, предложившая сделать их за 97 тысяч рублей.

В апреле, когда мы все уже жили в самоизоляции, администрация губернатора заключила контракт на закупку десяти хрустальных подносов по 1473 рубля 33 копейки за штуку. К подносам прилагались 500 стеклянных стаканов. В один день с хрустальными аппарат губернатора закупил еще 140 дешевеньких стеклянных подносов по 357 рублей 4 копейки и 100 кувшинов по 421 рублю 55 копеек.

В конце мая администрация губернатора объявила о тендере на закупку «фарфоровой посуды для доукомплектования сервизов для обеспечения нужд Санкт-Петербурга».

Выяснилось, что в период пандемии Санкт-Петербург остро нуждается как раз в 100 чайных и 136 кофейных чашечках с блюдцами производства Императорского фарфорового завода «с элементами ручной росписи».

Вся посуда — авторская. Форма чашек — «тюльпан», рисунок — «кобальтовая сетка» на одних и «вьюнок» — на других. Общая сумма закупки — 654,9 тысячи рублей.

Сервиз «Кобальтовая сетка» Императорского фарфорового завода. Фото: vikni.livejournal.com

Посуду, на которую Смольный решил срочно потратить полмиллиона с гаком, непосредственно на заводе в розницу можно приобрести несколько дешевле. Так, чайная пара «тюльпан» с рисунком «кобальтовая сетка» продается по 3680 рублей, а чиновники заложили в контракт цену 3768. Чашка и блюдце «вьюнок» продаются за 1670 рублей, а в техзадании к закупке указано 1864,7 рублей. Кофейные пары готовы были покупать на 150 и 850 рублей дороже, чем в фирменном магазине ИФЗ. Аукцион по закупке фарфора состоялся 8 июня, победило ООО «Чиллада», готовое поставить посуду на 75 тысяч рублей дешевле, то есть примерно по ценам завода.

И мы опять можем порадоваться за губернатора и его администрацию: как бы ни развивалась эпидемия, с тиснеными папками, фарфором и хрусталем у них все будет в порядке.

«Новая» с нетерпением продолжает ждать ответа из Смольного на свой запрос. Чтобы объяснить читателям, кого чиновники стремились защитить перчатками, масками и гелями на 2,7 миллиона и зачем им в режиме самоизоляции так нужны хрустальные подносы.

Ирина Тумакова

спецкор «Новой газеты»