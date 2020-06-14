Учёные назвали 3 суперпродукта для активной работы мозга

14.06.2020, 14:17, Разное

Итальянские учёные совместно с польскими коллегами провели исследование, в результате которого назвали 3 суперпродукта для активной работы мозга. Какао, виноград и зелёный чай предотвращают снижение когнитивных функций, которое проявляется с возрастом.

Основа трёх рекомендуемых продуктов, по словам учёных, это питательные вещества, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными, антибактериальными и нейропротекторными свойствами. Какао улучшает работу мозга за счёт высокого уровня флаванола – антиоксиданта, который снимает воспаления, а также поддерживает хорошую память и качественные когнитивные функции. Виноград тоже является суперпродуктом, он препятствует появлению раковых заболеваний, предотвращает повреждение клеток мозга и образование тромбов, к тому же снижает уровень «плохого» холестерина в крови.

Замыкает тройку лидеров зелёный чай. Исследователи резюмировали, что у пациентов, в рационе которых постоянно присутствует этот самый популярный в мире напиток, активно функционируют области мозга. Он благотворно влияет на всю систему организма, так как в зелёном чае присутствуют практически все группы витаминов, свыше 450 видов органических соединений и порядка 500 различных элементов. Учёные объясняют: для ощутимого эффекта от суперпродукта, необходимо ввести в ежедневную привычку употребление целебного настоя.