 

Учёные назвали 3 суперпродукта для активной работы мозга

14.06.2020, 14:17, Разное

Итальянские учёные совместно с польскими коллегами провели исследование, в результате которого назвали 3 суперпродукта для активной работы мозга. Какао, виноград и зелёный чай предотвращают снижение когнитивных функций, которое проявляется с возрастом.
Основа трёх рекомендуемых продуктов, по словам учёных, это питательные вещества, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными, антибактериальными и нейропротекторными свойствами. Какао улучшает работу мозга за счёт высокого уровня флаванола – антиоксиданта, который снимает воспаления, а также поддерживает хорошую память и качественные когнитивные функции. Виноград тоже является суперпродуктом, он препятствует появлению раковых заболеваний, предотвращает повреждение клеток мозга и образование тромбов, к тому же снижает уровень «плохого» холестерина в крови.

Замыкает тройку лидеров зелёный чай. Исследователи резюмировали, что у пациентов, в рационе которых постоянно присутствует этот самый популярный в мире напиток, активно функционируют области мозга. Он благотворно влияет на всю систему организма, так как в зелёном чае присутствуют практически все группы витаминов, свыше 450 видов органических соединений и порядка 500 различных элементов. Учёные объясняют: для ощутимого эффекта от суперпродукта, необходимо ввести в ежедневную привычку употребление целебного настоя.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Эксперты рассказали о правильном хранении купленных «про запас» круп и консервов

22.05 / Мнение: Главтема: народ

22.04 / В РФ продукция Samsung продается с хорошими скидками

14.05 / «Правильные продукты» повышают сексуальную активность

15.05 / Налоговый выверт заставляет россиян покупать дизтопливо из Китая и Южной Кореи

09.06 / Известный актер признался в гомосексуальности

06.05 / Эксперты составили ТОП-5 самых надежных кроссоверов с пробегом

12.05 / В Сети появились допремьерные снимки нового Mersedes-Benz S-Class

05.05 / Учёные из США разработали носимый датчик для выявления симптомов коронавируса

16.05 / Крымские врачи потребовали от главы республики выплатить надбавки за работу с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска