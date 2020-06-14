 

Израиль приступил к созданию поселения Рамат-Трамп на Голанах

14.06.2020, 14:08, Новости дня

С воскресенья Израиль начинает «практические шаги» по созданию поселения на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа, сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом», – передает слова Нетаньяху ТАСС.

Рамат в переводе с иврита значит возвышенность, плоскогорье.

Год назад члены правительства Израиля собрались на Голанских высотах, чтобы провести церемонию наименования нового поселения в честь Трампа.

Нетаньяху заявил, что это сделано в честь решения Трампа о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами и переноса посольства США в Иерусалим.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / MSNBC – для открытия школ и вузов в США не хватает тестов на COVID-19

10.05 / Пираты не выдвинули требований по похищенным с судна в Экваториальной Гвинее россиянам

18.05 / FAZ – нарушение масочного режима в Катаре грозит 3 годами заключения

02.05 / “Краснодар” вошел в топ-20 самых пасующих команд сезона

20.05 / ММА. Китаянка Вэйли Чжан хочет подраться за титул Шевченко

13.06 / Арахамия об альтернативе Авакову: Мы передали флаг принятия решения президенту

17.04 / Антон Геращенко заявил, что среди тех, кого Украина передала по обмену, есть подозреваемый в покушении на него

06.05 / Компания Volvo отчиталась по продажам за апрель

13.04 / Эксперт: Угроза коронавируса сделала идеи волонтерства еще популярнее

27.04 / Пушков указал на провал модной на Западе идеи ненужности правительства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска