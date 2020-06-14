Израиль приступил к созданию поселения Рамат-Трамп на Голанах

14.06.2020, 14:08, Новости дня

С воскресенья Израиль начинает «практические шаги» по созданию поселения на Голанских высотах в честь президента США Дональда Трампа, сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом», – передает слова Нетаньяху ТАСС.

Рамат в переводе с иврита значит возвышенность, плоскогорье.

Год назад члены правительства Израиля собрались на Голанских высотах, чтобы провести церемонию наименования нового поселения в честь Трампа.

Нетаньяху заявил, что это сделано в честь решения Трампа о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами и переноса посольства США в Иерусалим.