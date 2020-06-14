Путин объяснил необходимость пунктов о МРОТ и пенсиях в Конституции

14.06.2020, 14:08, Новости дня

Закрепление в Конституции социальных гарантий, в том числе положений о МРОТ и ежегодной индексации пенсий, необходимо для того, чтобы они не забылись и «не были потом вычищены из практической жизни», сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Вопросы, связанные с социальной поддержкой. Когда мы говорим об особой заботе о детях. Это важно – упомянуть в основном законе страны. Когда мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше минимального размера оплаты труда, и когда прожиточный минимум должен соответствовать этому МРОТ», – сообщил президент в интервью «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в Конституции говорится о «необходимости нормального функционирования пенсионной системы», при этом «нигде не сказано, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться».

«Ну и почему? Понятно, возможности не было даже этого делать. И хотя закон был, но другой закон всегда позволял корректировать предыдущий о необходимости индексации», – отметил Путин.

Также он добавил, что в случае закрепления вопроса об индексации пенсий в Конституции «никакое правительство в будущем уже не сможет не индексировать».

Глава государства подчеркнул, что необходимо все эти вопросы прописать в основном законе, чтобы они продолжали работать и в будущем, «чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни».

«Как я только что сказал: есть закон о необходимости индексаций пенсий, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делается исключение – в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все. А если в Конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить», – подчеркнул президент.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах в органы госвласти.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.