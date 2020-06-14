Мнение: Иерархическая система как инструмент подавления личности в человеке

14.06.2020, 14:06, Разное

Иерархическая система

Как всякая начальническая система иерархическая система власти основана на том, что чем выше ее член поднимается по иерархической лестнице, тем меньше у него становится обязанностей и всё больше привилегий. Можно сказать, что идеалом чиновника является возможность меньше работать и больше с этого иметь. С этим согласны и сами представители государственной машины. Но они говорят, что хоть обязанностей становится меньше, но возрастает ответственность. Позвольте, однако, с этим не согласиться.

Данное утверждение ни на чём не основано и нет достаточного количества примеров из исторического прошлого. Здесь мы говорим именно о верхушке власти, не беря в расчет чиновников рангом ниже. Там ситуация немного иная, так как их частенько делают «козлами отпущения», чтобы отвести главный удар. Чаще всего верхушку власти привлекал к ответственности возмущенный их «деяниями» восставший народ, или это происходило под воздействием внутригосударственных интриг. Что касается ответственности по закону, то это никогда не происходит применительно к ним. И можно сказать, что их никогда не привлекут к ответу, ведь суды полностью связаны с государственным аппаратом, а, как известно, – «ворон ворону глаз не выклюет».

Сама же государственная машина построена так, что всякое уважение, основное чувство в справедливом и равноправном обществе, отсутствует совершенно, так как чувство было заменено на понятие, на понятие — авторитет. Да и как может быть иначе? Ведь для нижестоящего чиновника, старающегося подняться вверх по иерархической лестнице, каждый вышестоящий чиновник всегда оказывается препятствием, и ему всегда нужно ждать пока тот не поднимется выше, или, наоборот, скатится вниз, чтобы освободить ему свое место, что возможно и часто делается под воздействием внутри-аппаратных интриг. Тоже самое относится и к чиновникам, стоящим с ним на одном уровне. Он все время настороже, чтобы кто-то другой не воспользовался его промашками или бездействием в интригах, и не обошел бы его. Но, что самое худшее, так это то, что вся эта чиновничья система извращает всякого человека, даже наделенного недюжинным талантом или высоко ценимыми людьми достоинствами. Через совсем непродолжительное время ему приходится натянуть на себя футляр посредственности — должность чиновника, а оказавшись в нем он уже не имеет право проявлять человечность, отзывчивость, не прописанным в должностном регламенте, а должен следовать четким инструкциям, контролирующим каждый его шаг, все равно, хорошо или плохо он к ним относится. И, если, поняв, что он из человека превратился в деталь механизма, страшного и бесчувственного, он сразу же не вырвется из пределов безжалостных к нему и к любому другому шестеренок этой машины, он сам станет столь же безжалостным, а талант поможет подняться выше скорее остальных, и, берегись тогда каждый!, он постарается подмять под себя все, до чего сможет дотянуться, устроит законы так, что они будут, насколько возможно, полезны ему и его деятельности.

Подводя итог вышесказанному, хочу обратить ваше внимание на непреодолимые закономерности, свойственные всем известным способам авторитарного управления людьми: государственная власть, церковная иерархия, мафиозные структуры, нелегальная тюремная иерархия заключенных, воинская иерархия и т.д. Все они, самой своей сущностью, всегда подминают под себя человека, тормозят, насколько возможно, его личный почин; не признают и всячески борются с любыми посягательствами на их авторитет, и мгновенно становятся безжалостными тиранами, как только угнетенные массы проявляют признаки возмущения.

Сергей Аникин

15.02.12

P. S. Хотелось бы добавить, что основным способом борьбы с засильем иерархических структур в эпоху пассивности народных масс являются шаги по децентрализации, федерализации существующих систем.