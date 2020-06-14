 

«Муж от меня ничего не требует»: Юлия Высоцкая рассказала о жизни с супругом Андреем Кончаловским во время карантина

14.06.2020, 13:53, Разное

Юлия Высоцкая счастлива в отношениях с Андреем Кончаловским. В самоизоляции они находятся в загородном доме, совершенствуя разные увлечения.
Юлия Высоцкая старается свое время провести с толком. Сперва она получала наслаждение от отдыха на природе, а далее начала оттачивать свои кулинарные способности. Актриса пробовала различные варианты приготовления блюд и ночью часто печет булочки для семьи, хотя супруг Андрей Кончаловский не заставляет ее стоять у плиты.

В Instagram Юлия Высоцкая делится со своими подписчиками рецептами блюд и рассказывает о занятиях в самоизоляции. Она признается, что уже долгое время так не отдыхала, старается получить наслаждение от мгновения. Также сообщает, что супруг ничего от нее не требует, но семья любит еду и она неделю может готовить блюда разных стран.

Но о фигуре актриса помнит и между употреблением калорийных блюд занимается в спортивном зале, а также может посидеть на диете. В начале эпидемии семья закупила продуктов на 3 месяца, чтобы ничего не искать. Сам Андрей Кончаловский на время карантина придумал интересный флешмоб, где призвал поклонникам снимать ролики, как они живут в самоизоляции, чтобы проанализировать поведение русского человека в нелегкой ситуации.

Напомним, что у Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой разница в возрасте составляет 36 лет. Они создали прочную семью и имеют детей Петра и Марию. В 2013 году их дочь после ДТП впала в кому. Она находится в европейской клинике и о состоянии наследницы родители умалчивают.



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