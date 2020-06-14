Князь Монако Альбер и княгиня Шарлен с детьми дали старт кибергонке 24 часа Ле-Мана

14.06.2020, 13:52, Разное

Вчера днем в Монако уже в 88-й раз должен был состояться 24-часовой гоночный марафон, однако из-за пандемии коронавируса, как и многие другие масштабные события, его пришлось перенести на осень – 19-20 сентября. Тем не менее французский автомобильный клуб ACO придумал, как утолить жажду болельщиков по всему миру. В эти выходные “24 часа Ле-Мана” проходят в виртуальном формате с помощью симулятора rFactor2. На открытии кибергонок вчера побывали князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен с детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой.

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Княжеская чета болеет за 54-ю машину – команду Ferrari под названием Strong Together, которая заявлена от одноименного благотворительного фонда. Его учредителем как раз является Шарлен. В состав экипажа вошли известные гонщики Джанкарло Физикелле, Фелипе Массе, Франческо Кастеллаччи и профессиональный сим-рейсер из Франции Тони Мелла. Цель их участия в гонке в том числе – привлечь пожертвования в фонд Шарлен, которые пойдут на борьбу с COVID-19.

Данная акция очень важна для меня. Фонд The Princess Charlene of Monaco Foundation существует для того, чтобы спасать жизни. И щедрость сейчас играет ключевую роль в медицинских исследованиях, – заявила княгиня Шарлен.