Подольская в кружевном нижнем белье возбудила россиян

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14.06.2020, 13:50, Разное

Певица удивила многочисленных фанатов неожиданным преображением. Несколько дней назад Наталья Подольская показала свою новую стрижку, которая вызвала массу противоречивых комментариев и обсуждений. Кто-то посчитал, что теперь девушка стала похожа на мальчика и ей пора задуматься об услугах личного стилиста. Но едкие комментарии лишь раззадорили Подольскую, и певица решила подлить масла в огонь.

На личной странице Натальи в Инстаграме появилась фотография, на которой девушка предстала в одном кружевном бюстгальтере. Мужская половина подписчиков Подольской не смогла сдержать своего восхищения и засыпала артистку комплиментами. Чего не скажешь о женщинах, подписанных на Наталью.

“Пошловатенько, для мужа да, но не на публику”, – высказалась одна из поклонниц Подольской.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 13 Июн 2020 в 9:55 PDT

Напомним, что совсем недавно певица выкладывала архивные фотографии. Подобная ностальгия побудила фанатов вспомнить прошлое Подольской и лишний раз указать Наталье на то, что с длинными рыжими волосами она намного привлекательнее.

Сама же артистка никак не комментирует столь кардинальные изменения в имидже. Более того, многие отметили, что с новой стрижкой Наталья стала выглядеть старше, что не является для женщины большим плюсом.



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