Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отменили

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14.06.2020, 13:48, Новости дня

Намеченный на воскресенье визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию не состоится, дата встречи глав МИД двух стран будет согласована дополнительно, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«По поручению президентов РФ и Турции министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования. Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Указывается, что эксперты РФ и Турции находятся в контакте для скорейшего прекращения огня и налаживания межливийского переговорного процесса под эгидой ООН.

Накануне сообщалось, что Лавров и Шойгу в воскресенье отправятся в Турцию для консультаций по региональной проблематике.



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