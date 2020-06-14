Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации

14.06.2020, 13:48, Новости дня

Поправки к Конституции, за которые смогут проголосовать граждане России, помогут российскому обществу сделать еще один шаг к демократизации, сообщил российский лидер Владимир Путин.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» президент напомнил, что в случае принятия пакета изменений, глава государства передаст часть своих полномочий парламенту.

Путин не согласен с мнением, что поправки в конституцию приведут к олигархическому правлению и диктатуре.

Президент объяснил, если на сегодняшний день глава государства сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента назначает министров, то после принятия поправок ситуация кардинально поменяется.

«Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же как по министрам. А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить. Это существенная часть полномочий отдается парламенту», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что «это еще один шаг вперед к демократизации нашего общества».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах в органы госвласти.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.