Путин сказал, в чем сила России
14.06.2020, 13:48, Новости дня
Фундаментальные основы американской демократии могут помочь США выйти из нынешнего кризиса, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», призвав россиян держаться за свою многонациональность.
«Я рассчитываю, что все-таки фундаментальные основы американской демократии <…> позволят, дадут возможность этой стране выйти из той полосы кризисных явлений, в которой она, безусловно находится», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что беспорядки в США и Европе – это разрушительное явление.
«Посмотрим, чего там прогнозировать. Во всяком случае, это разрушительные явления, без всякого сомнения», – сказал Путин.
Он заметил, что есть призывы, чтобы афроамериканцев лечили только афроамериканские врачи. По словам президента, в такой многонациональной стране, как Россия, было бы абсурдно представить, чтобы марийцев лечили только марийцы, а русских – русские.
«Вот Дагестан оказался в трудной ситуации и вся страна встала на помощь: и армия поехала, и МЧС поехало, врачи со всей страны, из Москвы туда поехали. Разве это плохо? Наоборот, в этом сила России, сила нашего многонационального государства, многонационального народа. Надо держаться за это», – заключил президент.
Он также заявил, что беспорядки в США являются проявлением глубинных внутренних кризисов в этой стране.
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