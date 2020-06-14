 

Путин сказал, в чем сила России

14.06.2020, 13:48, Новости дня

Фундаментальные основы американской демократии могут помочь США выйти из нынешнего кризиса, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», призвав россиян держаться за свою многонациональность.

«Я рассчитываю, что все-таки фундаментальные основы американской демократии <…> позволят, дадут возможность этой стране выйти из той полосы кризисных явлений, в которой она, безусловно находится», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что беспорядки в США и Европе – это разрушительное явление.

«Посмотрим, чего там прогнозировать. Во всяком случае, это разрушительные явления, без всякого сомнения», – сказал Путин.

Он заметил, что есть призывы, чтобы афроамериканцев лечили только афроамериканские врачи. По словам президента, в такой многонациональной стране, как Россия, было бы абсурдно представить, чтобы марийцев лечили только марийцы, а русских – русские.

«Вот Дагестан оказался в трудной ситуации и вся страна встала на помощь: и армия поехала, и МЧС поехало, врачи со всей страны, из Москвы туда поехали. Разве это плохо? Наоборот, в этом сила России, сила нашего многонационального государства, многонационального народа. Надо держаться за это», – заключил президент.

Он также заявил, что беспорядки в США являются проявлением глубинных внутренних кризисов в этой стране.



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