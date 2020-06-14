Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма вооруженных сил РФ

14.06.2020, 13:35, Новости дня

Патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил, что сам будет настоятелем главного храма вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает издание “Коммерсантъ”.

Сегодня он провел обряд освящения собора Воскресения Христова.

Открытие храма запланировано на 22 июня, пишет издание.

Храм, на строительство которого россияне якобы пожертвовали 3,62 млрд руб. (около 1 млрд грн), планировали открыть 9 мая в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне (эту дату считают в России окончанием Второй мировой войны).

На стены храма нанесена мозаика с изображением в том числе президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова и главы Генштаба ВС Валерия Герасимова. Кроме того, там изображен советский диктатор Иосиф Сталин, часть рисунков посвящена аннексии Крыма.

Изображение Путина позже демонтировали.