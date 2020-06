В ЕС подписали соглашение на закупку 400 млн доз вакцин от COVID-19

14.06.2020, 13:35, Новости дня

Германия, Италия, Франция и Нидерланды подписали соглашение о закупке до 400 млн доз вакцин от COVID-19 для стран – членов Европейского союза. Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на своей странице в Twitter.

Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca, отметил чиновник.

In a joint effort France, Italy, the Netherlands and Germany have secured the procurement of up to 400mio vaccine doses @AstraZeneca against #COVID19 for ALL EU citizens.

— Jens Spahn (@jensspahn) June 13, 2020

Четыре страны, чтобы не усложнять процесс координации между государствами-членами, создали альянс по вакцинам. Они ведут переговоры от имени всех стран – членов ЕС, сообщается на странице минздрава Германии в Twitter.

,, und die haben sich zu einer Impfallianz zusammengeschlossen, um gemeinsam Impfdosen für alle Mitgliedsstaaten der zu sichern. Dazu sind sie mit mehreren Unternehmen, die an aussichtsreichen Impfstoffen forschen, im Gespräch. (1/6)

— BMG (@BMG_Bund) June 13, 2020

“Быстрые, скоординированные действия группы государств-членов создают дополнительную ценность для всех граждан ЕС в этом кризисе. Вместе с Европейской комиссией мы хотим стать еще быстрее и вести больше переговоров в будущем”, – прокомментировал Шпан.

These swift and coordinated actions by a group of EU member states benefit all EU citizens in this crisis. Together with the EU Commission we want to become even more agile and further increase our bargaining power. #EU2020BMG

— Jens Spahn (@jensspahn) June 13, 2020

Как сообщается на сайте правительства Нидерландов, министр здравоохранения страны Уго де Йонге в письме в Европарламент написал, что фармацевтическая компания сможет предоставить странам ЕС от 300 до 400 млн доз вакцины поэтапно с конца 2020 года.

Он сообщил, что все страны – члены ЕС имеют возможность подписаться на сделку на тех же условиях, что и члены альянса по вакцинам. Когда вакцина станет доступной, дозы будут распределяться в зависимости от населения в каждой стране, отметил министр.

Отмечается, что вакцины будут приобретать по себестоимости, но точная цена не разглашается из-за переговорной позиции альянса.

В правительстве Нидерландов сообщили, что идут переговоры с дополнительными компаниями на случай провала вакцины в результате тестирования. Вакцина компании AstraZeneca будет протестирована на 10 тыс. человек. Дополнительное тестирование с участием еще 30 тыс. участников состоится в конце этого месяца.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

15 мая американский президент Дональд Трамп говорил, что вакцина от коронавируса может быть готова к концу года.

19 мая в США заявили об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.