Учёные: Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера

14.06.2020, 13:30, Разное

Британские учёные в ходе нового исследования выявили, что негативные мысли могут привести к смертельной болезни Альцгеймера. Это заболевание начинается с малозаметных симптомов, а со временем серьёзно прогрессирует.

Сотрудники University College London поделились результатами научной работы с журналом Alzheimer’s & Dementia. Исследователи обнаружили, что повторное негативное мышление (ПНМ) у пациентов за 55 лет спровоцировало снижение когнитивных функций и отложения белков, связанных с болезнью Альцгеймера. На ранних стадиях данного заболевания присутствует расстройство кратковременной памяти, то есть, человек не способен вспомнить недавно полученную информацию, а с развитием болезни происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи, пациент даже теряет способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой.

Для участия в новом исследовании пригласили 360 участников, возрастом – за 55 лет. На протяжении двух лет респондентам предлагали ответить на вопросы о негативном опыте и признаках ПНМ. 113 пациентам сделали позитронно-эмиссионную томографию головного мозга, был измерен уровень двух белков (тау-белок и амилоид), именно с ними учёные связывают развитие болезни Альцгеймера. Когнитивную функцию добровольцев оценили, изучив память, внимание, пространственное познание и речь.

Эксперты резюмировали, что мысли оказывают биологическое воздействие на физическое здоровье человека. Так, повторное негативное мышление и стресс провоцируют болезнь Альцгеймера. Учёные объяснили, что благодаря методам психического обучения, к примеру, медитации, можно предостеречь появление симптомов ПНМ, а также избежать смертельного заболевания.