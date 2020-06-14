 

Учёные: Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера

14.06.2020, 13:30, Разное

Британские учёные в ходе нового исследования выявили, что негативные мысли могут привести к смертельной болезни Альцгеймера. Это заболевание начинается с малозаметных симптомов, а со временем серьёзно прогрессирует.
Сотрудники University College London поделились результатами научной работы с журналом Alzheimer’s & Dementia. Исследователи обнаружили, что повторное негативное мышление (ПНМ) у пациентов за 55 лет спровоцировало снижение когнитивных функций и отложения белков, связанных с болезнью Альцгеймера. На ранних стадиях данного заболевания присутствует расстройство кратковременной памяти, то есть, человек не способен вспомнить недавно полученную информацию, а с развитием болезни происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи, пациент даже теряет способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой.

Для участия в новом исследовании пригласили 360 участников, возрастом – за 55 лет. На протяжении двух лет респондентам предлагали ответить на вопросы о негативном опыте и признаках ПНМ. 113 пациентам сделали позитронно-эмиссионную томографию головного мозга, был измерен уровень двух белков (тау-белок и амилоид), именно с ними учёные связывают развитие болезни Альцгеймера. Когнитивную функцию добровольцев оценили, изучив память, внимание, пространственное познание и речь.

Эксперты резюмировали, что мысли оказывают биологическое воздействие на физическое здоровье человека. Так, повторное негативное мышление и стресс провоцируют болезнь Альцгеймера. Учёные объяснили, что благодаря методам психического обучения, к примеру, медитации, можно предостеречь появление симптомов ПНМ, а также избежать смертельного заболевания.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Названы самые полезные малоизвестные функции смартфонов Xiaomi

26.04 / Еще один депутат Госдумы от КПРФ заразился коронавирусом

17.05 / Война: Был ли советский флот бесполезным в Великую Отечественную

08.05 / Мнение: Турецкие корни полковника Ахмедова

06.05 / Мнение: Фейковая операция Ким Чен Ына

10.06 / Анна Кошмал раскрыла новые данные о седьмом сезоне “Сватов”: Всего 12 серий

27.04 / Xiaomi Mi 10 получил обновление для 108-мегапиксельной камеры

21.04 / PlayStation 5 впервые продемонстрировали с черным геймпадом DualSense

02.06 / Мнение: Россия не знает границ, падение рождаемости в США и американский расизм

30.05 / Samsung выпустила улучшенный вариант смартфона Galaxy A51

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска