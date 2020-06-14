 

Путин рассказал о решении совершить бросок на Приштину в 1999 году

14.06.2020, 13:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин вспомнил о событиях 1999 года, когда бойцы ВДВ взяли аэропорт Слатина в Косово. Он рассказал, что принимал участие в решении об этой операции и одобрил ее.

«Как оно (решение) принималось, могу сказать. Я был тогда секретарем Совета безопасности. Ко мне пришел начальник Генерального штаба, тогда генерал (Анатолий) Квашнин, и он мне сказал о том, что вот есть такая идея – захватить этот аэропорт. На вопрос «Зачем?» он ответил, что ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет чем торговаться», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Квашнин не рискнул согласовывать операцию с высшими должностными лицами – в том числе в Минобороны, однако аэропорт занял. Путин отметил, с ним на этот счет генерал разговаривал, спрашивал его мнение.

«А я ему так и сказал: «Если ты это считаешь целесообразным, так и делай», – указал Путин.

Газета ВЗГЛЯД в прошлом году подробно писала о событиях 1999 года, когда в ночь на 12 июня 1999 года российский контингент в результате марш-броска из Боснии занял аэропорт Слатина в Косово.



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