 

Отечественный эксперт оценил натуральность “голливудских улыбок” российских звезд

14.06.2020, 13:30, Разное

Недавно отечественный врач-стоматолог Рамиль Искендеров дал интервью одному из отечественных изданий, в котором с профессиональной точки зрения охарактеризовал особенности “голливудских улыбок” российских звезд шоу-бизнеса. В частности, обладательницами “своих” зубов эксперт назвал лишь двух представительниц селебрити.
“У Ксении Собчак свои зубы, однако она однозначно прибегала к услугам ортодонта”, – так охарактеризовал состояние зубов знаменитости эксперт. Далее он отметил, что, вероятно, в детстве у светской львицы имелись проблемы с прикусом, однако впоследствии это было исправлено. Кроме того, Искендеров подтвердил, что, учитывая отсутствие ортопедических конструкций, Собчак кроме процедуры отбеливания и установки брекетов ничего с зубами не делала. Также стоматолог назвал обладательницей натуральных зубов и актрису Паулину Андрееву, прибегшую лишь к установке сапфировых классических брекетов. Природность своей улыбки кинозвезда смогла сохранить благодаря тому, что её вероятная проблема с наличием скучности зубов ввиду хрупкого телосложения является не столь очевидной.

Другие же упомянутые врачом медийные персоны, в свою очередь, воспользовались “магией” дантистов. Таковой стала, в частности, популярная блогер Анастасия Ивлеева, установившая на переднюю поверхность всех зубов виниры. Однако, как полагает Рамиль Искендеров, их цвет подобран не вполне удачно – оттенок блич сейчас не является актуальным. “Для того, чтобы виниры выглядели более натурально, на них нужно донаносить керамику”, – посоветовал он звезде. Певицу Надежду Бабкину эксперт охарактеризовал как обладательницу безметалловых коронок, поставленных вследствие выпадения зубов у исполнительницы из-за возраста. Цвет ортопедических конструкций он также не похвалил, однако красотой формы ведущая “Модного приговора” все же превзошла Ивлееву.

Довольно высоко стоматолог оценил “работу над собой” экс-вокалистки группы “ВИА Гра” Анны Седоковой. Несмотря на наличие виниров, выполнены они удачно, так как обладают “правильным” цветом и выглядят натурально. Об этом пишет интернет-издание Kp.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Мнение: США вышли из ВОЗ

10.06 / «Три грации»: Ирина Виторган показала, как с дочками спасается от жары

12.05 / «Кошмарный менеджмент в здравоохранении — главная проблема сейчас» – Илья Фоминцев

16.05 / Трамп утверждает, что США создают «супер-пупер ракету», которая намного быстрее, чем все, что у них есть сейчас

07.05 / “Упитанная бегала по ресторанам”: Ивлеева решилась на откровенное признание

30.04 / Елена Малышева превратилась в «объект народной ненависти» из-за элитной недвижимости в США

27.05 / Алена Водонаева: «Рядом с Лорак и Гагариной были инфантильные мужчины»

02.06 / Курс доллара впервые с марта упал ниже отметки в 70 рублей

03.06 / Торжественный парад в честь дня рождения Елизаветы II состоится, но нарушит все традиции

07.05 / Карантин больно ударил по престарелому Винокуру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска