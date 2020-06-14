Репродуктолог рассказал о способности коронавируса влиять на фертильность мужчин

14.06.2020, 13:17, Разное

Анализы подтверждают, что COVID-19, который протекает тяжело, чаще бывает у мужчин. Репродуктолог сообщает, что вирус способен оказать влияние на фертильность мужчин.

Олег Аполихин, репродуктолог, сообщил, что изучив механизмы попадания вируса в клетку, специалисты поняли, что он способен глубоко повредить клетки репродуктивной системы и отложено привести к нарушениям репродуктивной функции у молодых мужчин, что может привести к бесплодию.

Специалист рассказал, что в Италии существует пока неопубликованное исследование, в котором описан негативный механизм действия вируса на ACE2. Он экспрессируется в ткани яичек, обеспечивая плотные контакты меж клетками сперматогенового эпителия.

Из данных следует, что мишенью коронавируса, в отстроченных последствиях, является нарушение репродуктивной функции. Болезни подвержены мужчины, а также подростки, так как фермент есть только в клетках молодого организма. Ученый отмечает, что сейчас эта категория мужчин может переносить заболевание в бессимптомной форме.

Напомним, что рецептор ACE2, через который вирус попадает в клетки, экспрессируясь в яичках, воздействует не только на известные органы, а и на репродуктивную систему. Аутопсия больных, которые скончались от COVID-19, продемонстрировало, что вирус вызывает воспалительный процесс яичек.