Представитель Киркорова ответила на требование Шаманова извиниться перед ВДВ

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14.06.2020, 13:08, Новости дня

Певец Филипп Киркоров не должен извиняться перед десантниками, так как в юмористическом скетч-шоу о ВДВ исполнял только написанную для него роль, сообщила представитель артиста Екатерина Успенская.

Она заметила, что видео принадлежит каналу СТС и сериалу «В Маске шоу», передает РИА «Новости».

«Поэтому все вопросы можно адресовать режиссеру Марюсу Вайсбергу и каналу «СТС», которые готовили сценарий этого скетча. Филипп исключительно играл роль», – сообщила Успенская.

Ранее депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за видео в соцсетях о десантниках и удалить ролик.



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