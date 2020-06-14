Обновленный кроссовер Geely GS появился в продаже в Китае

14.06.2020, 13:06, Новости дня

Китайская компания Geely сообщила о старте продаж рестайлингового кроссовера Geely GS.

В свою очередь, у официальных дилеров бренда уже появились товарные экземпляры. В свою очередь, новинка имеет модернизированный кузов, стильный салон и более продвинутые опции. По внешнему виду следует отметить современные бампера, решетку радиатора, а также светодиодную головную оптику. В салоне применили продвинутый мультимедийный центр, цифровую приборную панель, а также систему ионизации воздуха.

Под капотом в базовой комплектации применили 1,8-литровый бензиновый двигатель с мощностью 133 л.с. Кроме того, автомобиль имеет 1,4 и 1,5-литровые турбированные агрегаты на 141 и 177 л.с. мощности в разных комплектациях. Автомобиль приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.