Мнение: Памятникопад и… эльфы

14.06.2020, 12:55, Разное

Вандализм

В последние годы обозначилась тенденция по неприятию ныне живущим поколением своего прошлого в самой варварской форме, в форме вандализма по отношению к памятникам. Это происходит по всему миру, как будто что-то перещёлкнуло в мозгах современных вандалов, до этого достаточно мирно рисовавших половые органы на заборах. Памятники сносят как явно, так и под покровом ночи, при невозможности уничтожить их драпируют, замазывают, перекрашивают, видоизменяют. Часто это происходит при негласном одобрении провластных структур государств этих стран.

Никто не сомневается, что это показатель низкой культуры в тех странах, где это происходит, где позволяют этому происходить. Разбирать глубинные причины происходящего я не буду, а выложу здесь одну свою давнюю притчу, написанную под влиянием иных событий, но имеющую к происходящим ныне самое непосредственное отношение.

Притча о памяти

В древние времена, когда старый воин эльф Котхас навсегда покидал мир Ктолхо (Утренняя радость) к нему пришли эльфы и объявили, что в память о его подвигах воздвигнут величественный монумент. Старый воин на это покачал головой:

“Благодарю. Но я уже оставил о себе несмываемую память”.

Эльфы удивились, на что Котхас ответил:

“Если тебя помнят враги, ты эту жизнь прожил не зря. Последователи найдут себе других кумиров, враги будут помнить вечно”.