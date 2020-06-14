 

Десять человек пострадали в результате столкновения поезда и автобуса в Чехии

14.06.2020, 12:54, Новости дня

В воскресенье, 14 июня, поезд врезался в пассажирский автобус на железнодорожном переезде в муниципалитете Стухаржов, расположенном к юго-востоку от Праги.

 

Как сообщили в полиции, в салоне автобуса находились двенадцать человек, десять из них пострадали. Один из травмированных был экстренно доставлен в больницу вертолетом.

В настоящее время следователи занимаются установлением обстоятельств инцидента и выясняют степень вины его участников.



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