Путин анонсировал российский контр-гиперзвук

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14.06.2020, 12:54, Новости дня

У ведущих военных держав мира в будущем, безусловно, появится гиперзвуковое оружие, которое сегодня есть только у России. С 2018 года это оружие так ни у кого и не появилось, но РФ будет к этому готова. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью Андрею Кондрашову в программе "Вести недели".

"Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", — сообщил глава государства.

По словам Путина, сегодня противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто: "Скорости такие, что взять их невозможно".

"В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю еще раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие", — сказал он.

Свое интервью глава государства дал специально для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России.



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